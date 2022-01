APE sociale docenti infanzia e primaria | è possibile presentare domanda fino al 31 marzo Messaggio Inps

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal 18 gennaio sono state riaperte le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE. A comunicarlo è l'con il274 del 20 gennaio. Nel nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APEin legge di Bilancio 2022 sono inseriti idell'e della scuola, individuati nell'allegato 3 della manovra come lavoratori che svolgono attività gravose. L'articolo .

I lavoratori che hanno i requisiti per accedere all'come prorogato dalla Legge di Bilancio per il 2022 possono presentare domanda all'INPS. Possono altresì presentare domanda tutti coloro ...: come cambiano i requisiti per le lavoratrici donne (con figli) Tra le possibilità di pensionamento anticipato , che prevedono uno 'sconto' per le lavoratrici donne , va sicuramente ...INPS: Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. L’INPS, attraverso il messaggio n. 274 del ...In virtù della proroga contenuta nella Legge di Bilancio, che ne estende il periodo si sperimentazione fino al 31 dicembre 2022, ripartono le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso a ...