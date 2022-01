(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – All’Arcidiocesi di Salerno Campagna-Acerno un compenso mensile di10.478,33 (per un totale di 750 ore) e all’Arcidiocesi di Amalfi- Cava de’ Tirreni, un compenso annuo di25.148 per un totale di circa 36 ore settimanali. Queste sono le convenzioni sottoscritte dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio ed’Aragona di Salerno per i servizi di “” da garantire presso i presidi ospedalieri G. Da Procida, G. Fucito e San Giovanni di Dio ed’Aragona di Salerno e il presidio ospedaliero S.S. Maria Incoronata dell’Olmo di Cava de’ Tirreni. Deliberazione numero 531/2018 per il rapporto convenzionale con l’Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni e deliberazione numero ...

Advertising

anteprima24 : ** AOU #Ruggi: 151mila euro all'anno per “assistenza religiosa cattolica' ** -

Ultime Notizie dalla rete : AOU Ruggi

anteprima24.it

Salerno . Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha incontrato il Direttore GeneraleSan Giovanni di Dio ed'Aragona Vincenzo D'Amato e la Direttrice Sanitaria Anna Borrelli per fare il punto sulla problematica relativa al temporaneo accorpamento delle Unità Operative ......e addirittura si riscontrano difficoltà nella gestione delle emergenze al pronto soccorso del. un coordinamento tecnico tra Asl,e Comune per individuare le criticità e proporre soluzioni ...20 FEB - "Se alla fine di una verifica rigorosa dei titoli, il curriculum non risulterà rispondente ai titoli richiesti, il manager del 'Ruggi' sarà sostituito". A dirlo il presidente della Regione Ca ...08 MAR - La Direzione strategica dell’Aou 'S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona' comunica in una nota "di aver eseguito ulteriori interventi finalizzati al superamento degli iperafflussi nei Pronto So ...