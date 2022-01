Anticipazioni Verissimo | tutti gli ospiti di sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 21 gennaio 2022)22 e23, andranno in onda due nuove puntata di. Anche questa settimana Silvia Toffanin ospiterà nel suo studio numerosidurante questo doppio appuntamento dello storico talk show di casa Mediaset. L'appuntamento è fissato come sempre per le ore 16.30 su Canale 5, in alternativi il pubblico a casa potrà seguire le puntata anche in streaming sul portale Mediaset Infinity. Glidi22La puntata diin onda22sarà davvero ricca di straordinari. Nello studio di Silvia Toffanin arriveranno infatti le ...