Anna Tatangelo | sotto il vestito niente | a letto senza mutande Foto

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 21 gennaio 2022)è da sempre una delle bellezze più amate a apprezzate dagli italiani, ma con l’ultimo scatto ha davvero fatto colpo. La bellezza verace e pura diha sempre creato un enorme fascino in tutti gli italiani che hanno sempre avuto modo di poter ammirare lo splendore della cantante napoletano, non solo per la sua gran voce Di recente i suoi scatti in bianconero e sono stati davvero da togliere il fiato, con l’ex moglie di Gigi D’Alessio che non perde tempo a far venire enormi rimpianti al cantante neomelodico. Negli scatti mostrati su Instagram si fa vedere solamente con una camicetta aperta, molto intrigante e soprattutto seduta in modo accovacciato sul suomostrando le sue splendide gambe e le sue curve. Nel post scrive come “La principessa si sia tolta i tocchi“, ...