Anche il Manchester City sul talento argentino: quanta concorrenza! (Di venerdì 21 gennaio 2022) quanta concorrenza. Secondo TyC Sports, il talento argentino Julian Alvarez potrebbe Anche approdare in Premier League. Il MAnchester City di Pep Guardiola avrebbe iniziato a sondare il terreno e non è da escludere che i Citizens possano decidere di pagare la clausola rescissoria da 20 milioni già a gennaio. Alvarez MAnchester City CalciomercatoNon solo Inter, Milan e Fiorentina, dunque, ma Anche dai campionati esteri inizia a muoversi qualcosa attorno al talento cristallino del River Plate classe 2001. E se a chiamare dovesse essere proprio Pep Guardiola… Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022)concorrenza. Secondo TyC Sports, ilJulian Alvarez potrebbeapprodare in Premier League. Il Msterdi Pep Guardiola avrebbe iniziato a sondare il terreno e non è da escludere che i Citizens possano decidere di pagare la clausola rescissoria da 20 milioni già a gennaio. Alvarez MsterCalciomercatoNon solo Inter, Milan e Fiorentina, dunque, madai campionati esteri inizia a muoversi qualcosa attorno alcristallino del River Plate classe 2001. E se a chiamare dovesse essere proprio Pep Guardiola… Matteo Brignone

Advertising

ItaliaFpl : ?? Mentre parlava dei prossimi impegni in conferenza stampa, Rangnick si è lasciato scappare anche un Brighton tra g… - nicolorilli : @marcuzzo27 @Gazzetta_it Secondo te Lukaku lo avete pagato in quanti esercizi? Uno? Due? Quando lo avete venduto do… - MariaC08220254 : @F1N1no @SusannaGatto4 @AzzoJacopo Ma se é cosí scarso mi chiedo Il Bayern non è l'unico coinvolto con il Gladbach… - infoitsport : Zakaria - Non solo Juve: ci pensano anche Bayern Monaco e Manchester United - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Zakaria - Non solo Juve: ci pensano anche Bayern Monaco e Manchester United -