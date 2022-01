Ancelotti si scaglia contro il calendario | Senza senso

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il tecnico del Real Madrid, dopo la vittoria per 2 - 1 ai supplementaril'Elche in Copa del Rey, parla della prossima partenza dei giocatori sudamericani

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti scaglia

Il tecnico del Real Madrid, dopo la vittoria per 2 - 1 ai supplementari contro l'Elche in Copa del Rey, parla della prossima partenza dei giocatori sudamericani...- L'Inter cala il tris con Sanchez! Il cileno si incunea tra i difensori dello Sheriff eun ...per conquistare punti importanti dopo il pareggio contro De Zerbi e la sconfitta con...