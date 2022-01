Amsterdam, manicure e piega guardando Van Gogh: il museo si trasforma in un salone. La protesta contro le chiusure del governo – Video (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sotto lo sguardo di Van Gogh c’è chi lucida le unghie e chi taglia capelli. Il museo di Amsterdam dedicato al pittore Robyn ha protestato contro la decisione del governo olandese di chiudere, tra le altre cose, i luoghi di cultura lasciando però aperti i centri estetici e i parrucchieri trasformandosi in un salone di bellezza. La direttrice del museo, Emilie Gordenker, riporta la Bbc, spera che la protesta evidenzi l’incoerenza nella politica del governo per contrastare la pandemia. “Una visita al museo è sicura ed altrettanto importante quanto andare in un salone di bellezza, forse di più. Chiediamo al governo solo di essere coerente…stabilire le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sotto lo sguardo di Vanc’è chi lucida le unghie e chi taglia capelli. Ildidedicato al pittore Robyn hatola decisione delolandese di chiudere, tra le altre cose, i luoghi di cultura lasciando però aperti i centri estetici e i parrucchierindosi in undi bellezza. La direttrice del, Emilie Gordenker, riporta la Bbc, spera che laevidenzi l’incoerenza nella politica delper contrastare la pandemia. “Una visita alè sicura ed altrettanto importante quanto andare in undi bellezza, forse di più. Chiediamo alsolo di essere coerente…stabilire le ...

Advertising

ilfattovideo : Amsterdam, manicure e piega guardando Van Gogh: il museo si trasforma in un salone. La protesta contro le chiusure… - abbanewsInfo : Manicure al museo. La rivolta della cultura di #Amsterdam #Cultura - oknosureddit : Piega e manicure tra i capolavori di Van Gogh. Così il famoso Museo di Amsterdam si è trasformato in u… - SanremoAncheNoi : RT @ilprovinciale: Zumba e manicure ?? in museo ???? Il Museo Van Gogh di Amsterdam si è trasformato in un beauty center per protesta: «Noi c… - ilprovinciale : Zumba e manicure ?? in museo ???? Il Museo Van Gogh di Amsterdam si è trasformato in un beauty center per protesta: «… -