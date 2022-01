Amnesty International: durissima presa di posizione della ONG contro il Green pass (Di venerdì 21 gennaio 2022) La dura accusa di Amnesty International contro le restrizioni non proporzionate e il rischio di discriminazioni relativamente alla strategia utilizzata dal Governo italiano nella lotta alla pandemia di Covid-19. Ora c’è da capire come verranno recepite queste dure accuse, o se come altre volte in passato verranno lasciate cadere nel vuoto. L’associazione internazionale impegnata nei L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 21 gennaio 2022) La dura accusa dile restrizioni non proporzionate e il rischio di discriminazioni relativamente alla strategia utilizzata dal Governo italiano nella lotta alla pandemia di Covid-19. Ora c’è da capire come verranno recepite queste dure accuse, o se come altre volte inato verranno lasciate cadere nel vuoto. L’associazione internazionale impegnata nei L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ladyonorato : Green pass e vaccini obbligatori: anche Amnesty International lancia sos di libertà per l’Italia - NicolaPorro : ?? Quelli di #AmnestyInternational sono dei cattivi #novax? No. Eppure lanciano un allarme sul green pass ?? - ladyonorato : Oggi nemmeno Amnesty International conta più, se denuncia le discriminazioni volute da #Draghi - masterjames76 : RT @MT_Meli_: Amnesty International andava bene quando attaccava Salvini; ora che mette in luce, anche se con netto e penoso ritardo, lo st… - NasiniRosella : RT @giuliogaia: @NicolaPorro L'elezione di Draghi a PdR è una reale incombente minaccia! Ha ridotto il Paese in un inferno, ricatti, odio e… -