Amici, una famosa protagonista delle ultime edizioni si esibirà all’Eurovision Song Contest 2022: ecco quale nazione rappresenterà (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ricordate Emma Muscat, la bellissima e bravissima cantante che qualche anno fa prese parte ad Amici di Maria De Filippi? La giovane, durante la sua partecipazione al talent show di Canale 5 ebbe anche una relazione con un altro allievo, Biondo, ma da allora ne ha fatta di strada! Proprio Emma, infatti, sarà una delle cantanti in gara all’Eurovision Song Contest 2022! Fra i 22 artisti che si esibiranno sul palco che, per l’occasione, dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso anno, si allestirà a Torino, ci sarà proprio la Muscat, che rappresenterà Malta. Classe ’99, Emma ha preso parte alla 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, classificandosi quinta. Da allora numerosi sono le soddisfazioni artistiche raggiunte dalla giovane. Come si legge ... Leggi su isaechia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ricordate Emma Muscat, la bellissima e bravissima cantante che qualche anno fa prese parte addi Maria De Filippi? La giovane, durante la sua partecipazione al talent show di Canale 5 ebbe anche una relazione con un altro allievo, Biondo, ma da allora ne ha fatta di strada! Proprio Emma, infatti, sarà unacantanti in gara! Fra i 22 artisti che si esibiranno sul palco che, per l’occasione, dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso anno, si allestirà a Torino, ci sarà proprio la Muscat, cheMalta. Classe ’99, Emma ha preso parte alla 17esima edizione didi Maria De Filippi, classificandosi quinta. Da allora numerosi sono le soddisfazioni artistiche raggiunte dalla giovane. Come si legge ...

