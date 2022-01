Alvise Rigo, il grave incidente che ha spezzato la sua carriera: il dramma dell’ex concorrente di Ballando con le stelle (Di venerdì 21 gennaio 2022) Alvise Rigo ha deciso di raccontare ai microfoni di “Verissimo” alcuni drammatici retroscena del suo passato. Ecco le sue parole Nato nella città lagunare di Venezia nel dicembre del 1992, Alvise è un ex giocatore di rugby. Purtroppo, un serio infortunio lo ha costretto ad interrompere una promettente carriera alla giovane età di ventisei anni. Fino a qualche mese fa è stato invece uno dei concorrenti di “Ballando con le stelle”. Ad affiancarlo sulla pista da ballo del noto dancing show targato Rai è stata la ballerina professionista Tove Villfor. Alvise Rigo e Tove Villfor (Instagram)La sua esperienza all’interno del programma condotto da Milly Carlucci è stata molto positiva. Dopo un’ottima partenza tuttavia, nel ... Leggi su topicnews (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha deciso di raccontare ai microfoni di “Verissimo” alcunitici retroscena del suo passato. Ecco le sue parole Nato nella città lagunare di Venezia nel dicembre del 1992,è un ex giocatore di rugby. Purtroppo, un serio infortunio lo ha costretto ad interrompere una promettentealla giovane età di ventisei anni. Fino a qualche mese fa è stato invece uno dei concorrenti di “con le”. Ad affiancarlo sulla pista da ballo del noto dancing show targato Rai è stata la ballerina professionista Tove Villfor.e Tove Villfor (Instagram)La sua esperienza all’interno del programma condotto da Milly Carlucci è stata molto positiva. Dopo un’ottima partenza tuttavia, nel ...

