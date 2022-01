Alfonso Signorini parla degli scivoloni di Katia Ricciarelli: “O la si ama, o la si odia” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli scivoloni di Katia Ricciarelli hanno creato grosse polemiche dentro e fuori dalla casa del GF Vip. Vista l’ondata di indignazione è intervenuto anche Alfonso Signorini, che ha incontrato i suoi vipponi ed ha spiegato loro perché non ha voluto squalificare né Katia, né Lulù: “Al GF ci sono state squalifiche inappropriate e questo l’ho già detto. Secondo me quella di Fausto Leali è stata tra le più sbagliate. Quindi nello stesso errore non voglio inciampare con Katia perché sono convinto che lei non sia una persona razzista. Anche una ragazza giovane che dice ‘tu chi ca**o sei s**gata’ sarebbe da squalifica, ma io non lo faccio“. Questa settimana sull’ultimo numero di Chi il direttore è tornato a parlare degli sfondoni della cantante ... Leggi su biccy (Di venerdì 21 gennaio 2022) Glidihanno creato grosse polemiche dentro e fuori dalla casa del GF Vip. Vista l’ondata di indignazione è intervenuto anche, che ha incontrato i suoi vipponi ed ha spiegato loro perché non ha voluto squalificare né, né Lulù: “Al GF ci sono state squalifiche inappropriate e questo l’ho già detto. Secondo me quella di Fausto Leali è stata tra le più sbagliate. Quindi nello stesso errore non voglio inciampare conperché sono convinto che lei non sia una persona razzista. Anche una ragazza giovane che dice ‘tu chi ca**o sei s**gata’ sarebbe da squalifica, ma io non lo faccio“. Questa settimana sull’ultimo numero di Chi il direttore è tornato aresfondoni della cantante ...

Boomer2090 : VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA!!! IN confessionale a valeria marini è stato detto di non preparare la valigia x non sar… - StraNotizie : Alfonso Signorini parla degli scivoloni di Katia Ricciarelli: “O la si ama, o la si odia” - Antonel16841818 : @lareginaderoma @Franca232323 Ti prego fai qualcosa vai parlare con Alfonso Signorini - BITCHYFit : Alfonso Signorini parla degli scivoloni di Katia Ricciarelli: 'O la ami o la odi' #GFVIP - TvCircle1 : Oggi, ospiti al #GFVIPParty: l’ex inquilina #ClarissaSelassié; l’amica di #Barù, #CarlaIcardi; #GiorgiaBasciano, so… -