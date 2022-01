Alessia Marcuzzi rompe il silenzio: “Leggo di un mio ritorno in tv. Ecco come stanno davvero le cose” (Di venerdì 21 gennaio 2022) I fan di Alessia Marcuzzi ne resteranno delusi: la nota conduttrice non torna in tv. Lo ha ribadito in una Instagram story ieri 20 gennaio. “Ci tengo a dirvelo: Leggo di un mio ritorno in tv ma la risposta è la stessa del 16 novembre scorso, il mio pensiero non è cambiato. Mi mancate sempre tanto!”, ha detto Marcuzzi. “Anche voi mi mancate un sacco, io tornerò quando sarò pronta”, aveva infatti detto qualche mese fa l’ex conduttrice de Le Iene. Dunque smentite le voci di un suo possibile ritorno sul piccolo schermo, da quando a fine giugno 2021 aveva annunciato: “Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) I fan dine resteranno delusi: la nota conduttrice non torna in tv. Lo ha ribadito in una Instagram story ieri 20 gennaio. “Ci tengo a dirvelo:di un mioin tv ma la risposta è la stessa del 16 novembre scorso, il mio pensiero non è cambiato. Mi mancate sempre tanto!”, ha detto. “Anche voi mi mancate un sacco, io tornerò quando sarò pronta”, aveva infatti detto qualche mese fa l’ex conduttrice de Le Iene. Dunque smentite le voci di un suo possibilesul piccolo schermo, da quando a fine giugno 2021 aveva annunciato: “Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

FQMagazineit : Alessia Marcuzzi rompe il silenzio: “Leggo di un mio ritorno in tv. Ecco come stanno davvero le cose” - ParliamoDiNews : Mediaset, Alessia Marcuzzi e una brutale smentita: `Ci tengo a dirvi...` – Libero Quotidiano #mediaset #alessia… - martasmkcsv : nathaly caldonazzo, maria de filippi e alessia marcuzzi - diorsunset_ : Certo che se Alessia Marcuzzi non vuole tornare a Mediaset potrebbe almeno farci il favore di andare al Quirinale. - redazionerumors : Alessia Marcuzzi smentisce tutte le voci: “Non torno in tv” #alessiamarcuzzi -