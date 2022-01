Alessia Marcuzzi conduce Le Iene su Italia 1? Arriva la smentita «Sto bene dove sto» (FOTO) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nonostante ultimamente si sia parlato del ritorno di Alessia Marcuzzi in Mediaset e alla conduzione de Le Iene, la conduttrice ha smentito i rumors sul suo destino televisivo. A quanto pare niente di ciò che è stato riportato dai magazine di gossip è reale e la Marcuzzi non tornerà nello studio della trasmissione, ma cosa... Leggi su donnapop (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nonostante ultimamente si sia parlato del ritorno diin Mediaset e alla conduzione de Le, la conduttrice ha smentito i rumors sul suo destino televisivo. A quanto pare niente di ciò che è stato riportato dai magazine di gossip è reale e lanon tornerà nello studio della trasmissione, ma cosa...

AleStonata : RT @nicolasavoia: Quanta indignazione per la #Marcuzzi: un pò esagerata direi. Ma è il blog di Davide Maggio che pagherebbe poi lo stipend… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Alessia Marcuzzi torna in tv? La smentita: “Tornerò quando sarò pronta” (video) - nicolasavoia : Quanta indignazione per la #Marcuzzi: un pò esagerata direi. Ma è il blog di Davide Maggio che pagherebbe poi lo s… - IncontriClub : Alessia Marcuzzi smentisce il suo ritorno in tv: “Sto bene dove sto” - zazoomblog : Alessia Marcuzzi NON torna in tv: “Sto bene dove sto” la smentita - #Alessia #Marcuzzi #torna #smentita -