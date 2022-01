Alessia Marcuzzi conduce Le Iene su Italia 1? Arriva la smentita «Sto bene dove sto» (FOTO) (Di sabato 22 gennaio 2022) Nonostante ultimamente si sia parlato del ritorno di Alessia Marcuzzi in Mediaset e alla conduzione de Le Iene, la conduttrice ha smentito i rumors sul suo destino televisivo. A quanto pare niente di ciò che è stato riportato dai magazine di gossip è reale e la Marcuzzi non tornerà nello studio della trasmissione, ma cosa… L'articolo provIene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 22 gennaio 2022) Nonostante ultimamente si sia parlato del ritorno diin Mediaset e alla conduzione de Le, la conduttrice ha smentito i rumors sul suo destino televisivo. A quanto pare niente di ciò che è stato riportato dai magazine di gossip è reale e lanon tornerà nello studio della trasmissione, ma cosa… L'articolo provda City Roma News.

Sarettatrilly : @BrunaMartinelli Preferisco Alessia Marcuzzi devo dire...la Blasy non so come la gestirebbe. - Luca_zone : RT @VanityFairIt: La conduttrice smentisce le voci di un suo possibile ritorno a Mediaset e spiega: «Tornerò quando sarò pronta» https://t.… - VanityFairIt : La conduttrice smentisce le voci di un suo possibile ritorno a Mediaset e spiega: «Tornerò quando sarò pronta» - ParliamoDiNews : Alessia Marcuzzi parla del suo ritorno in TV: “Mancate tanto, ma il mio pensiero non è cambiato” #alessia #marcuzzi… - Waffel44 : @PBerluskony Alessia marcuzzi stronzo! -