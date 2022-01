Alec Baldwin ancora nei guai: la famiglia di un marine ucciso a Kabul gli fa causa per 25 milioni di dollari. Ecco perché (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nuovi guai giudiziari per Alec Baldwin. L’attore, che sta affrontando le conseguenze dell’incidente mortale sul set di ‘Rust’, viene accusato dalla famiglia di un marine morto in Afghanistan, Rylee McCollum, di 20 anni, ucciso il 26 agosto 2021 in un attentato dinamitardo contro le truppe militari statunitensi. Cosa collega l’attore star di Hollywood al giovane militare? Ecco la faccenda è un tantino intricata. Tutto inizia lo scorso anno, quando Alec Baldwin, commosso dalla tragedia che aveva colpito i McCollum, aveva partecipato ad una raccolta fondi a sostegno della famiglia del marine. Ora sono proprio le sorelle e la moglie di Rylee McCollum a citarlo in giudizio, chiedendogli 25 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nuovigiudiziari per. L’attore, che sta affrontando le conseguenze dell’incidente mortale sul set di ‘Rust’, viene accusato dalladi unmorto in Afghanistan, Rylee McCollum, di 20 anni,il 26 agosto 2021 in un attentato dinamitardo contro le truppe militari statunitensi. Cosa collega l’attore star di Hollywood al giovane militare?la faccenda è un tantino intricata. Tutto inizia lo scorso anno, quando, commosso dalla tragedia che aveva colpito i McCollum, aveva partecipato ad una raccolta fondi a sostegno delladel. Ora sono proprio le sorelle e la moglie di Rylee McCollum a citarlo in giudizio, chiedendogli 25 ...

