Al supermercato senza green pass si può acquistare tutto. Il governo si rimangia i “beni primari” (Di venerdì 21 gennaio 2022) I no vax al supermercato senza green pass possono acquistare solo “beni primari”. Anzi no, possono acquistare tutto. Poche ore dopo la firma del premier Mario Draghi al Dpcm sugli esercizi “esenti” dal passaporto vaccinale arriva il chiarimento del governo. Uno dei punti inizialmente del Dcpm più controversi riguardava infatti la possibilità di accedere ai supermercati per chi era privo di green pass, ma soltanto per l’acquisto di beni primari. Una misura che avrebbe creato non pochi problemi e che ha subito scatenato polemiche e dubbi. Ora Palazzo Chigi, con una faq ad hoc sugli “acquisti nei supermercati” puntualizza che entrare nel ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) I no vax alpossonosolo “”. Anzi no, possono. Poche ore dopo la firma del premier Mario Draghi al Dpcm sugli esercizi “esenti” dalaporto vaccinale arriva il chiarimento del. Uno dei punti inizialmente del Dcpm più controversi riguardava infatti la possibilità di accedere ai supermercati per chi era privo di, ma soltanto per l’acquisto di. Una misura che avrebbe creato non pochi problemi e che ha subito scatenato polemiche e dubbi. Ora Palazzo Chigi, con una faq ad hoc sugli “acquisti nei supermercati” puntualizza che entrare nel ...

galeazzobignami : Al supermercato si potrà andare senza #greenpass solo per prendere beni “primari”. Quali sono lo decide il… - FratellidItalia : ?? Che delirio. Senza il Green pass si potrà andare al supermercato, ma solo per comprare “beni primari” - repubblica : Senza Green Pass al supermercato si potra' comprare tutto. Il certificato servira' per andare dal tabaccaio e ritir… - Vicker1972 : RT @FratellidItalia: ?? Che delirio. Senza il Green pass si potrà andare al supermercato, ma solo per comprare “beni primari” - GiulioMDiGiulio : RT @FratellidItalia: ?? Che delirio. Senza il Green pass si potrà andare al supermercato, ma solo per comprare “beni primari” -