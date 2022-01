Al supermercato senza Green Pass: che cosa si può comprare (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal 1° febbraio cambiano le regole e sarà necessario esibire il Green Pass Base per accedere a numerosi negozi e servizi. La decisione presa dal Governo stringe la morsa intorno a coloro che non sono vaccinati e che dagli inizi del mese prossimo dovranno essere in possesso della certificazione verde per muoversi più liberamente. Ma al supermercato, secondo quanto deciso dall’ultimo decreto del Governo, si potrà comunque andare anche senza Green Pass. A una condizione però: coloro che non ne saranno in possesso potranno acquistare soltanto un certo genere di articolo. Cerchiamo dunque di fare chiarezza sulla questione per capire meglio che cosa si potrà comprare al supermercato senza Green ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal 1° febbraio cambiano le regole e sarà necessario esibire ilBase per accedere a numerosi negozi e servizi. La decisione presa dal Governo stringe la morsa intorno a coloro che non sono vaccinati e che dagli inizi del mese prossimo dovranno essere in possesso della certificazione verde per muoversi più liberamente. Ma al, secondo quanto deciso dall’ultimo decreto del Governo, si potrà comunque andare anche. A una condizione però: coloro che non ne saranno in possesso potranno acquistare soltanto un certo genere di articolo. Cerchiamo dunque di fare chiarezza sulla questione per capire meglio chesi potràal...

ElisaDospina : Per i nostri ministri gli assorbenti non sono beni di prima necessità. Quindi una persona non vaccinata tra qualche… - quartobloccoRo : RT @Antonio_DiSiena: Senza #greenpass si può andare comunque al supermercato, ma solo per acquistare beni primari. Perché se uno va alla Co… - lasconcertata : RT @Antonio_DiSiena: Senza #greenpass si può andare comunque al supermercato, ma solo per acquistare beni primari. Perché se uno va alla Co… - NonnaMaria15 : RT @LunatiLuciano: E QUALI SONO I BENI DI PRIMA NECESSITÀ CHE SI POSSONO COMPRARE NEL SUPERMERCATO SENZA LA TERZA DOSE?MA CI VOLEVA UN ACCO… - maryfagi : RT @Antonio_DiSiena: Senza #greenpass si può andare comunque al supermercato, ma solo per acquistare beni primari. Perché se uno va alla Co… -