Agricoltura | Trippella Pmi | Avanti con Coldiretti accordi filiera | orizzonte 2027

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Nell'ottica delle nuove regole e sfide di competitività del mercato globale, Philip Morris Italia porteràil percorso di collaborazione avviato nel 2010, con le istituzioni e con, per sottoscrivere impegni pluriennali ediin linea con quanto fatto nell'ultimo decennio. Un impegno finalizzato a garantire una visione di medio e lungo termine e al contempo investire nella transizione eco-energetica e digitale, supportando quindi la sostenibilità ecologica, economica e sociale per unaottimizzata ed efficiente". E' quanto ha affermato Cesare, Head of Leaf Ue Philip Morris Italia, intervendo all'evento "Nuova Pac e possibili impatti sull'italiana: come i principali cambiamenti ...