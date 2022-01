Agricoltura, Centinaio: “Stiamo andando in direzione giusta, in ottica futura” (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Stiamo andando nella direzione giusta e dopo un 2021 che ha visto eccellere il nostro agroalimentare per le esportazioni, il nostro Paese ora è impegnato a spendere bene le risorse messe a disposizione nel Piano Strategico nazionale e nel Pnrr”. E’ quanto ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, intervendo all’evento “Nuova Pac e possibili impatti sull’Agricoltura italiana”, organizzato da Nomisma, in collaborazione con Philip Morris Italia e con il contributo scientifico di Food Trend Foundation, in diretta streaming da Bologna. “Vogliamo dare risposte con una visione a medio e lungo termine, anche oltre la legislatura a questo settore con un’ottica futura, ai giovani e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “nellae dopo un 2021 che ha visto eccellere il nostro agroalimentare per le esportazioni, il nostro Paese ora è impegnato a spendere bene le risorse messe a disposizione nel Piano Strategico nazionale e nel Pnrr”. E’ quanto ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco, intervendo all’evento “Nuova Pac e possibili impatti sull’italiana”, organizzato da Nomisma, in collaborazione con Philip Morris Italia e con il contributo scientifico di Food Trend Foundation, in diretta streaming da Bologna. “Vogliamo dare risposte con una visione a medio e lungo termine, anche oltre la legislatura a questo settore con un’, ai giovani e ...

Advertising

zazoomblog : Agricoltura Centinaio: Stiamo andando in direzione giusta in ottica futura - #Agricoltura #Centinaio: #Stiamo - lifestyleblogit : Agricoltura, Centinaio: 'Stiamo andando in direzione giusta, in ottica futura' - - ParliamoDiNews : Agricoltura, Centinaio: `Stiamo andando in direzione giusta, in ottica futura` – Libero Quotidiano #agricoltura… - telodogratis : Agricoltura, Centinaio: “Stiamo andando in direzione giusta, in ottica futura” - TV7Benevento : Agricoltura, Centinaio: 'Stiamo andando in direzione giusta, in ottica futura'... -