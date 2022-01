Agnese Grimaldi dichiarata morta dal covid hospital | la famiglia organizza il funerale ma era ancora viva

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Quanto accaduto a Casal di Principe, provincia di Caserta, ha dell’incredibile. Eppure è tutto drammaticamente vero. La 52enne, ricoverata aldi Maddaloni, lo scorso 19 gennaio è stata data per. I medici hanno dato la notizia ai familiari che, nel giro di poche ore, hannoto i funerali, con tanto di manifesti funebri già affissi per la città. Alcune ore dopo, però, arriva la rettifica da parte dell’ospedale:non è. Il direttore sanitario della struttura sanitaria, Arcangelo Correra, ha spiegato: «Si è trattato di uno spiacevole equivoco, dovuto al fatto che il medico incaricato di avvisare della morte di un paziente, ha contattato per sbaglio, forse confondendo il numero di telefono, i ...