Afghanistan, Save the Children: “Bambini gravemente malnutriti raddoppiati da agosto”. Talebani in Norvegia per gli aiuti umanitari (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dove non sono riusciti anni di guerra e terrorismo senza tregua, potrebbero arrivare la fame, il freddo e la mancanza di cure. Dopo la presa del potere dei Taliban in Afghanistan, ad agosto, e il conseguente blocco delle forniture estere e delle liquidità della Banca centrale, la crisi umanitaria sta travolgendo la popolazione, compresi i più piccoli e gli indifesi. Secondo l’ultimo report di Save the Children, il numero di Bambini gravemente malnutriti visitati dalle cliniche sanitarie mobili nel Paese è più che raddoppiato da agosto, con alcuni che muoiono prima di poter raggiungere l’ospedale. Una situazione che si è aggravata con l’arrivo dell’inverno che mette a rischio la vita, tra gli altri, di 3,5 milioni di sfollati interni. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dove non sono riusciti anni di guerra e terrorismo senza tregua, potrebbero arrivare la fame, il freddo e la mancanza di cure. Dopo la presa del potere dei Taliban in, ad, e il conseguente blocco delle forniture estere e delle liquidità della Banca centrale, la crisia sta travolgendo la popolazione, compresi i più piccoli e gli indifesi. Secondo l’ultimo report dithe, il numero divisitati dalle cliniche sanitarie mobili nel Paese è più che raddoppiato da, con alcuni che muoiono prima di poter raggiungere l’ospedale. Una situazione che si è aggravata con l’arrivo dell’inverno che mette a rischio la vita, tra gli altri, di 3,5 milioni di sfollati interni. ...

Advertising

Toscanaoggi : #Afghanistan: Save the children, “raddoppiato da agosto numero bambini gravemente malnutriti” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAVE THE CHILDREN - Afghanistan, il numero dei bambini malnutriti è raddoppiato da agosto a oggi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAVE THE CHILDREN - Afghanistan, il numero dei bambini malnutriti è raddoppiato da agosto a oggi - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAVE THE CHILDREN - Afghanistan, il numero dei bambini malnutriti è raddoppiato da agosto a oggi - napolimagazine : SAVE THE CHILDREN - Afghanistan, il numero dei bambini malnutriti è raddoppiato da agosto a oggi -