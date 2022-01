AFFARI TUOI FORMATO FAMIGLIA | AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO NEL SABATO SERA DI RAI1

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Due sabaticon le ultime puntate di Tali e Quali, poi la settimana di Sanremo e dal 12 febbraio un gradito ritorno su. Parliamo diche si ripresenta con il sottotitolo “”. Al timoneche sarà affiancato da, la sua adorata moglie: “Saremo insieme. Ama conduce, io sono un po’ la sua spalla”. Il gioco dei pacchi, in onda dal 12 febbraio al 12 marzo 2022, vedrà in ognuna delle cinque puntate previste due partite. La prima vedrà come protagonista unanip e la seconda unavip.andrà in onda dalle 20.30, subito dopo il Tg1 della ...

Dopo Sanremo, dal 12 febbraio, per cinque sabati sera su Raiuno, saremo insieme ad 'Affari Tuoi - Formato famiglia'. Ama conduce, io sono un po' la sua spalla. Ma adesso non vedo l'ora di godermi il ...