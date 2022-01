AFFARI TUOI FORMATO FAMIGLIA: AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO NEL SABATO SERA DI RAI1 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Due sabati SERA con le ultime puntate di Tali e Quali, poi la settimana di Sanremo e dal 12 febbraio un gradito ritorno su RAI1. Parliamo di AFFARI TUOI che si ripresenta con il sottotitolo “FORMATO FAMIGLIA”. Al timone AMADEUS che sarà affiancato da GIOVANNA CIVITILLO, la sua adorata moglie: “Saremo insieme. Ama conduce, io sono un po’ la sua spalla”. Il gioco dei pacchi, in onda dal 12 febbraio al 12 marzo 2022, vedrà in ognuna delle cinque puntate previste due partite. La prima vedrà come protagonista una FAMIGLIA nip e la seconda una FAMIGLIA vip. AFFARI TUOI – FORMATO FAMIGLIA andrà in onda dalle 20.30, subito dopo il Tg1 della ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 21 gennaio 2022) Due sabaticon le ultime puntate di Tali e Quali, poi la settimana di Sanremo e dal 12 febbraio un gradito ritorno su. Parliamo diche si ripresenta con il sottotitolo “”. Al timoneche sarà affiancato da, la sua adorata moglie: “Saremo insieme. Ama conduce, io sono un po’ la sua spalla”. Il gioco dei pacchi, in onda dal 12 febbraio al 12 marzo 2022, vedrà in ognuna delle cinque puntate previste due partite. La prima vedrà come protagonista unanip e la seconda unavip.andrà in onda dalle 20.30, subito dopo il Tg1 della ...

Advertising

psymalefica : @soloioenessuno Troppo 'fatti gli affari tuoi' - iltempointorno : RT @Popclub9: @CallMeBessa In realtà sono cambiate tantissime cose, se tu non lo segui affari tuoi - RobbinWords : @Pandivia1 @antondepierro Il tuo concetto di 'libertà' sa più di 'diritto di farsi gli affari tuoi'. Regole per il… - mary1966n : @EmeParonzini Tu lavori? Non è per farmi gli affari tuoi. Ma se lavori hai il GP per il lavoro giusto? - Marco54365186 : Alex Alex, fai anche figure di palta. Almeno stai zitto ogni tanto e fatti gli affari tuoi, perché la gente si sta… -