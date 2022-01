Aerazione in appena 200 scuole, l’occasione perduta contro il virus (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal ministero agli enti locali, ci sono i soldi ma non si sa come spenderli. Il costo medio è di 5 mila euro per aula. L’Oms: gli impianti di ventilazione forzata tre volte più efficaci delle finestre aperte. Le Marche unica regione a crederci Leggi su repubblica (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal ministero agli enti locali, ci sono i soldi ma non si sa come spenderli. Il costo medio è di 5 mila euro per aula. L’Oms: gli impianti di ventilazione forzata tre volte più efficaci delle finestre aperte. Le Marche unica regione a crederci

Advertising

WRicciardi : Aerazione in appena 200 scuole, l’occasione perduta contro il virus - repubblica : Aerazione in appena 200 scuole, l’occasione perduta contro il virus [di Corrado Zunino] - repubblica : Aerazione in appena 200 scuole, l’occasione perduta contro il virus - danielagatelli1 : RT @WRicciardi: Aerazione in appena 200 scuole, l’occasione perduta contro il virus - sandro_curaro : RT @WRicciardi: Aerazione in appena 200 scuole, l’occasione perduta contro il virus -