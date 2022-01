Adriana Volpe asfalta Alex Belli al Grande Fratello Vip, l’ira dell’attore in studio: “Non avete capito niente” (Di sabato 22 gennaio 2022) Alta tensione nello studio del Grande Fratello Vip, con Adriana Volpe che espone un giudizio su Alex Belli e l’attore che reagisce. Il confronto avuto pochi istanti fa con Delia Duran e Soleil Sorge ha lasciato più di un dubbio nel pubblico, nelle concorrenti e anche nell’opinionista. La quale definisce “supercazzola” l’intervento dell’ex gieffino, che si scaglia contro l’ex volto de I Fatti Vostri: “Non permetto a nessuno di dire questa cosa“. Adriana Volpe contro Alex Belli: il giudizio sull’attore Al Grande Fratello Vip tiene banco ancora il rapporto tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Questa volta il dibattito si sposta ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 gennaio 2022) Alta tensione nellodelVip, conche espone un giudizio sue l’attore che reagisce. Il confronto avuto pochi istanti fa con Delia Duran e Soleil Sorge ha lasciato più di un dubbio nel pubblico, nelle concorrenti e anche nell’opinionista. La quale definisce “supercazzola” l’intervento dell’ex gieffino, che si scaglia contro l’ex volto de I Fatti Vostri: “Non permetto a nessuno di dire questa cosa“.contro: il giudizio sull’attore AlVip tiene banco ancora il rapporto tra, Soleil Sorge e Delia Duran. Questa volta il dibattito si sposta ...

kisslandIwt : Comunque tutta sta boria di Sonia non la capisco. Io conosco Adriana Volpe da quando ero piccola per i suoi program… - krvcktr : RT @unagiaslifes: ADRIANA VOLPE REALLY SAID “Mezza Italia non la pensa così”SMASCHERANDO LA MAMMA DI SOPHINTA. IO C’ERO. ?? #jerù #jessvip… - cherry19611883 : RT @martina_quilli: Adriana Volpe ha vinto assolutamente il premio da Regina delle opinioniste. Non si fa mettere i piedi in testa da nessu… - SandraS15399152 : @singlesisolamai Adriana volpe sei livello basso - MR_Pepecino : #GFVIP Adriana volpe sei una frustrata che cerca litigio.i attenzione P.s non cercare sempre la telecamera quando parli !!!! -