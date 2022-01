Adele in lacrime sui social annuncia posticipo concerti Las Vegas

(Di venerdì 21 gennaio 2022)inin un video postato suihato lo slittamento a data da destinarsi dei 24che avrebbe dovuto tenere al Caesars Palace di Las, ogni venerdì e sabato fino a metà aprile. Il colpevole ancora una volta è il Covid con ritardi nelle consegne e un focolaio all’interno del suo team. Gli spettacoli di “A Weekend with” sivano come la residenza più redditizia nella storia di Las. “Mi dispiace così tanto”, ha detto la cantante in un video pubblicato stanotte sui. “Il mio spettacolo non è pronto. Abbiamo provato assolutamente tutto il possibile per metterlo insieme in tempo e perché fosse un buon spettacolo per voi, ma siamo stati assolutamente distrutti dai ...

I 24 concerti di Las Vegas disono stati rinviati a data da destinarsi. La cantante, in, lo ha annunciato alla vigilia in un video su Instagram che ha raggiunto i suoi fan e visibilmente turbata ha detto: "Sono ...A sole 24 ore dal debutto,è stata costretta a rimandare tutti i suoi concerti a Las Vegas . 'Mi dispiace così tanto, ma lo show non è pronto', ha detto la cantante indando la notizia ai fan con un video su ...LAS VEGAS - A sole 24 ore dal debutto la pop star Adele ha deciso di annullare tutti i suoi concerti a Las Vegas. «Mi dispiace così tanto, ma lo show non è pronto», ha detto la cantante in lacrime men ...La residency di Adele a Las Vegas, pagata a peso d'oro (per la cantante si parla di un cachet di mezzo milione di sterline a serata), è stata rinviata a causa dei problemi dovuti alla pandemia che non ...