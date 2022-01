(Di venerdì 21 gennaio 2022)aveva raccontato le cause del suo dimagrimento a Oprah Winfrey durante un intervista speciale a novembre 2021non smette di far parlare si sé. La pop star britannica, tornata ...

Advertising

zazoomblog : Adele dopo le critiche sul suo aspetto il Covid la costringe a rimandare il ritorno... - #Adele #critiche #aspetto… - Luce_news : Adele, dopo le critiche sul suo aspetto il Covid la costringe a rimandare il ritorno sul palco - Adele_Fran : RT @PossibileIt: Oggi Willy Monteiro Duarte avrebbe compiuto 23 anni. È stato assassinato il 6 settembre 2020. Rimane il dolore per questo… - billieismysunst : Vedere Adele piangere dopo tutto l’impegno che ci ha messo nel programmare le date del tour, mi spezza il cuore - fedeblen : Io che dopo doc continuo a piangere vedendo questo video, Adele sei un tesoro -

Ultime Notizie dalla rete : Adele dopo

A causa del Covid sono slittati gli appuntamenti con il tanto atteso ritorno disul palco5 anni di assenza Previsto per oggi, venerdì 21 gennaio, il suo ritorno sul palco con il suo ...quattro settimane si stanca , chiude tutto e manda via tutti' , ha affermato la 47enne con ... che con Bonolis ha avuto tre figli (Silvia, Davide e), ha poi risposto a chi le dice che gli ...In lacrime Adele ha annunciato che lo show non è pronto, non ci saranno i suoi concerti a Las Vegas, a causa del Covid ...La cantautrice britannica ha rivelato ai fan su Instagram l'amara verità: a causa del Covid-19 arriva lo stop dello show ...