Addio a Meat Loaf, rocker epico da 40 milioni di copie (Di sabato 22 gennaio 2022) 60 milioni di dischi venduti, 65 film (fra questi Fight Club e Rocky Horror Picture Show) e, soprattutto, un album diventato storia del rock Bat Out of Hell, 40 milioni di pezzi in tutto il mondo, un record che ha resistito fino all’uscita di Thriller. Meat Loaf, l’autore, se ne è andato a 74 anni a poco meno di un anno dalla morte del suo collaboratore di lunga data Jim Steiman, il primo a intuire le potenzialità di Meat – … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 gennaio 2022) 60di dischi venduti, 65 film (fra questi Fight Club e Rocky Horror Picture Show) e, soprattutto, un album diventato storia del rock Bat Out of Hell, 40di pezzi in tutto il mondo, un record che ha resistito fino all’uscita di Thriller., l’autore, se ne è andato a 74 anni a poco meno di un anno dalla morte del suo collaboratore di lunga data Jim Steiman, il primo a intuire le potenzialità di– … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

