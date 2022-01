Addio a Meat Loaf | icona della musica rock

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Marvin Lee Aday, più noto come, attore e cantante statunitense, è morto all'età di 74 anni. A darne la notizia il suo agente con un annuncio apparso sulla pagina social dell'artista. «Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare che l'incomparabileè morto stasera con al fianco sua moglie Deborah, le figlie Pearl e Amanda e gli amici più cari con lui nelle ultime 24 ore. La sua straordinaria carriera ha attraversato 6 decenni che lo hanno visto vendere oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e recitare in oltre 65 film». - si legge su Facebook. «Sappiamo quanto significasse per molti di voi e apprezziamo veramente tutto l'amore e il sostegno mentre attraversiamo questo periodo di dolore per la perdita di un artista così ispirato e una persona così bella» - le parole...

Leggi Anche MortoLoaf,all'icona della musica rock: il suo 'Bat Out of Hell' uno dei dischi più venduti della storia Nessuno, però, aveva previsto che un album simile potesse dare una ...L'annuncio della sua morte è stato dato sulla sua pagina social: Con la band dallo stesso nome,Loaf ha avuto un notevole successo, soprattutto grazie all'album 'Bat Out of Hell', uno dei dischi ...Milano, 21 gen. (askanews) - A 74 anni è morto Meat Loaf, cantante, attore, grande performer rock sul palco. Il suo "Bat out of hell", uscito nel 1977, è uno degli album più venduti nella storia della ...“Polpettone”. È con questo soprannome, affibbiatogli ai tempi della scuola da un allenatore di football, che Marvin Lee Aday diviene celebre nel mondo della musica, “Meat Loaf” appunto, e con il quale ...