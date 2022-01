Abbandono di rifiuti: le foto-trappole colpiscono ancora a Cerenova (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cerveteri – “Elevate nuove sanzioni contro l’Abbandono di rifiuti a Cerenova. Le foto-trappole posizionate dall’Amministrazione comunale hanno infatti immortalato delle persone che anziché utilizzare le corrette forme di smaltimento dei rifiuti hanno scelto i margini delle strade della frazione balneare per sbarazzarsi della propria immondizia, arrecando l’ennesimo sfregio ambientale e comportando la necessità di interventi straordinari da parte della ditta di igiene urbana. Ovviamente, grazie alle rilevazioni delle telecamere, abbiamo comminato loro delle contravvenzioni che si vedranno recapitare direttamente a casa. Auspichiamo che certe persone che ancora una volta continuano a non rispettare le regole, vedendosi colpite sul lato finanziario, finalmente decidano di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cerveteri – “Elevate nuove sanzioni contro l’di. Leposizionate dall’Amministrazione comunale hanno infatti immortalato delle persone che anziché utilizzare le corrette forme di smaltimento deihanno scelto i margini delle strade della frazione balneare per sbarazzarsi della propria immondizia, arrecando l’ennesimo sfregio ambientale e comportando la necessità di interventi straordinari da parte della ditta di igiene urbana. Ovviamente, grazie alle rilevazioni delle telecamere, abbiamo comminato loro delle contravvenzioni che si vedranno recapitare direttamente a casa. Auspichiamo che certe persone cheuna volta continuano a non rispettare le regole, vedendosi colpite sul lato finanziario, finalmente decidano di ...

