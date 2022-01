A Venezia il debutto di ‘Casanova Opera Pop’ | senza Canzian

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) –Redper il suo, al Teatro Malibran di. L’ex Pooh sta meglio ma è ancora convalescente dalla brutta infezione che lo ha costretto al ricovero nelle scorse settimane. Ma il musical da lui composto e creato, in tre anni di intenso lavoro, è pronto. Il kolossal di teatro musicale, tratto dal best-seller di Matteo Strukul “Giacomo Casanova – la sonata dei cuori infranti”, è ambientato ae dedicato a uno dei personaggi italiani più noti al mondo, Giacomo Casanova. E proprio daprende il via, con un triplo sold out fino a domenica, con 21 performer sul palco, 2 ore di musica e 35 brani inediti cantati dal vivo, 120 costumi, oltre 30 cambi scena, scenografie ...

L'ex Pooh sta meglio ma è ancora convalescente dalla brutta infezione che lo ha colpito nelle scorse settimane ...La nuova opera del maestro, per la regia di Chiara Muti, debutta stasera in prima mondiale al Teatro Verdi di Trieste ...