Advertising

Gazzettino : 'Casanova', seduttore a ritmo pop: stasera il debutto (tutto esaurito) senza Red Canzian - StraNotizie : A Venezia il debutto di 'Casanova Opera Pop', senza Canzian - sportli26181512 : Nani, che impatto a Venezia! E occhio Ullmann, spinta a basso costo: Nani, che impatto a Venezia! E occhio al nuovo… - Stefano_Gambino : Ritorno a fare il mio lavoro #tecnico #teatro #spettacolo #Tournée Casanova Opera Pop #Musical debutto a… - _PuntoZip_ : CASANOVA OPERA POP di Red Canzian – Debutto sold out a Venezia per il musical kolossal -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia debutto

...le ansie dele le cene del dopo - spettacolo. E scusate se è poco. L'anno prima era stato il solo Alessandro ad interpretare il doge in "Otello" in cui il ruolo del moro diera ...Dopo illo spettacolo sarà in tour fino al 13 marzo 2022 al Teatro Creberg di Bergamo il 28 e 29 gennaio, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine a Udine dall'1 al 3 febbraio, al TAM ...VENEZIA - «In linea con il mandato della Lega, abbiamo presentato una lista di 25 giocatori per la partita entro la scadenza di mezzogiorno di oggi. Dei 25 giocatori in questa ...VENEZIA - Amori ovviamente, spie ed eroismi, duelli e fughe spericolate, in chiave spettacolare e, soprattutto, musicale. Riaccolto trionfalmente nella Venezia di metà Settecento, un ...