A Torino il centro per l'innovazione della Nato. La proposta italiana (Di venerdì 21 gennaio 2022) Torino è la candidata italiana per ospitare la sede europea della futura struttura del Defence innovation accelerator for the North Atlantic (Diana), la rete federata di centri di sperimentazione e acceleratori d'innovazione con il compito di supportare le start up innovative facilitando la cooperazione tra settore privato e realtà militari. La proposta è stata presentata ufficialmente dal segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, Luciano Portolano, all'assistant secretary general for Emerging security challenges della Nato, David van Weel nel corso di un incontro, ieri presso la sede della regione Piemonte. LEGAMI TRANSATLANTICI La candidatura del capoluogo piemontese è dovuta anche alla presenza sul suo territorio di un ...

