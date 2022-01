A Q8 la certificazione Top employer Italia per l'anno 2022 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (LabItalia) - L'azienda Q8 ha ricevuto, per il secondo anno consecutivo, la certificazione Top employer Italia per l'anno 2022. "Siamo molto soddisfatti - dice all'Adnkronos/LabItalia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Lab) - L'azienda Q8 ha ricevuto, per il secondoconsecutivo, laTopper l'. "Siamo molto soddisfatti - dice all'Adnkronos/Lab...

Advertising

simona_giudici : RT @SanofiIT: Il 2021 è stato un anno complesso e sfidante per tutti noi. In #Sanofi abbiamo raggiunto grandi progetti, portati avanti con… - beneventoapp : A Q8 la certificazione Top employer Italia per l’anno 2022: Roma, 21 gen. (Labitalia) - L'azienda Q8 ha ricevuto, p… - infoiteconomia : A Q8 la certificazione Top employer Italia per l'anno 2022 - MagazineQualita : Poste Italiane si conferma Top Employer Italia anche per il 2022. Il Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante rinno… - TV7Benevento : A Q8 la certificazione Top employer Italia per l’anno 2022... -