50 anni di musica per Ron | “I festeggiamenti sono tutt’altro che terminati”

GARLASCO – "Ciao amici, eccoci in questo nuovo anno, che sono sicuro ci riserverà tante belle emozioni. Non smetteremo di rivivere insieme gli ultimi 50 anni di musica e vita, e non mancheranno tante novità… Dunque restate connessi, perché i festeggiamenti sono tutt'altro che terminati! Buon weekend a tutti, un abbraccio". E' quanto scrive, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Rosalino Cellamare in arte Ron.

