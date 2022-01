2xmille | il Pd è ancora il più finanziato ma in calo | meno di 7 milioni nel 2021 FdI scavalca la Lega al secondo posto | raccoglie 2 | 7 milioni

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Èil Partito democratico il piùdagli italiani tramite il: i contribuenti che hanno scelto di destinargli una quota della loro Irpef per il 2020 sono stati 464.074, il 34,11% di coloro che hanno esercitato l’opzione, per un totale di 6.907.837 euro. Un tesoretto che però cala di circa 500mila euro rispetto allo scorso anno (quando i dem avevano raccolto 7,4, già un milione indell’anno prima), così come cala di 32mila unità il numero deiri (erano stati 496mila). Crolla () anche il bottino della, che nel 2020appena 1.822.937 euro contro i 2,3del 2020 e i 3del 2019, ...

Advertising

AndreaPira : Lo strumento continua a essere limitato a una nicchia di contribuenti 'politicizzati', appena il 3,2% del totale - MilanoFinanza : Il Pd ancora primo nel 2xmille. Fratelli d'Italia supera la Lega -

Ultime Notizie dalla rete : 2xmille ancora

Il Fatto Quotidiano

Non ci sono ragioni accettabili per rimandarequesta scelta. Ci rivolgiamo a voi, fate uno ... 'Il Quirinale non è un Bunga Bunga' Articolo successivo. Commissione garanzia respinge ......] Di Tommaso Rodano Il dossier La ripresa azzoppa un'Italiafossile Caro - energia - Cosa ...] Di Marco Travaglio Fondi alla politica Parlamento, negato ilai 5 Stelle "Non sono iscritti ...I Dem incassano 6,9 milioni, FdI 2,9 milioni e il Carroccio 1,8 milioni. La scelta è però confinata a un numero limitato di contribuenti ...La Legge di Bilancio 2022 è stata approvata definitivamente. Il via libera è arrivato dall'Aula della Camera con 355 favorevoli e 45 contrari. La Manovra vale oltre 32 miliardi e contempla nuovi aiuti ...