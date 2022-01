21 gennaio 2012 | che magia ha fatto Andrea Pirlo? Video

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Come giocatoreè sempre stato eccezionale, ma quel giorno ha veramentequalcosa fuori dal normale. Il 21è una data molto significativa nella storia recente della Juventus, perché quel giorno la squadra vinse il titolo d’inverno dopo anni estremamente complicati e l’uomo della rinascita bianconero fu senza dubbio. Il campione bresciano stava vivendo una seconda giovinezza in quella stagione e dopo essere stato cacciato dal Milan nell’estate del 2011 aveva un’enorme voglia di rifarsi e di dimostrare che la dirigenza rossonera si era sbagliata sul suo conto. Quella sera a Bergamo c’era freddo e la tensione era enorme, dato che Antonio Conte non si era lasciato nel migliore dei modi con la piazza nerazzurra dopo le polemiche e ...