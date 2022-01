18enne muore schiacciato da una trave a Udine. Era l’ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un gravissimo incidente sul lavoro è avvenuto oggi a Lauzacco, Pavia di Udine. Un ragazzo di 18 anni è morto schiacciato da una trave mentre stava lavorando in un’azienda meccanica. Immediato l’intervento dei soccorritodi, intervenuti sia con ambulanza sia con elicottero, putroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. 18enne muore durante il suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro Si chiamava Lorenzo Parelli e aveva 18 anni ed era originario di Castions di Strada. Era lui lo studente morto oggi in un tragico indicente avvenuto nell’azienda in cui si trovava; il ragazzo era al suo ultimo giorno di lavoro per il progetto alternanza ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un gravissimo incidente sulè avvenuto oggi a Lauzacco, Pavia di. Un ragazzo di 18 anni è mortoda unamentre stava lavorando in un’azienda meccanica. Immediato l’intervento dei soccorritodi, intervenuti sia con ambulanza sia con elicottero, putroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.durante il suo ultimodiSi chiamava Lorenzo Parelli e aveva 18 anni ed era originario di Castions di Strada. Era lui lo studente morto oggi in un tragico indicente avvenuto nell’azienda in cui si trovava; il ragazzo era al suo ultimodiper il progetto...

