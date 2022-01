Zengavò | Rosalinda e la fobia di Andrea | l’esilarante esperimento VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 20 gennaio 2022), l’attriceCannavò cerca di far affrontare adZenga ladell’aereo: ecco, l’attrice ed ex gieffinaCannavò sta cercando nelle ultime ore di sconfiggere le fobie del suo amatoZenga. La giovane coppia stanno vivendo un’intensa storia d’amore da undici mesi, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5. I due ex gieffini hanno rapidamente conquistato il cuore di milioni di italiani che ancora oggi li seguono e li supportano con affetto. La brillante carriera dista procedendo a gonfie vele e anche quest’anno non mancheranno importanti traguardi da raggiungere e nuovi progetti da realizzare. ...