Yu-Gi-Oh! Master Duel rivoluziona le carte: scopri come giocare (Di giovedì 20 gennaio 2022) Yu-Gi-Oh! Master Duel rivoluziona il gioco di carte con nuove fantastiche funzioni in questa versione per console e mobile iOS e Android. La presentazione era avvenuta in estate, finalmente il nuovo videogioco di Yu-Gi-Oh! è disponibile per tutte le console. Presto arriverà negli store anche la versione mobile per i dispositivi con sistema operativo Android e iOS. scopriamo di più su Master Duel. Il videogioco Yu-Gi-Oh! Master Duel si può giocare su PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One, Nintendo Switch e su PC tramite Steam. La versione mobile per il momento non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Veniamo alle carte, ...

