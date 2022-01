WWE | Confermato il rinnovo del contratto per Sami Zayn

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo mesi di speculazione sul futuro di, ora sappiamo che l’atleta ha recentemente rinnovato il suocon la WWE. Fightful Select ha riportato la notizia, confermando che la negoziazione si è svolta a porte chiuse, ragion per cui non ci sono state conferme nelle passate settimane. La notizia secondo Fightful Il report riferisce: “Il mese scorso è stato riportato da Wrestling Observer Newsletter di alcune voci di corridoio secondo cuiavrebbe rinnovato con la WWE prima della scadenza del suo. Fightful Select può confermare cheha effettivamente rinnovato con la WWE e rimarrà lì per ancora diversi anni. Una persona con cui abbiamo parlato al tempo ci ha riferito cheha preferito restare nel ...

