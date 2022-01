WWE 2K22 | Uscita | Trailer e dettagli

(Di giovedì 20 gennaio 2022) 2K annuncia tutte le caratteristiche di WWE®, il nuovo capitolo del franchise con Rey Mysterio® in copertina. Icona riconosciuta a livello mondiale, Rey Mysterio sinonimo della tradizione messicana della lucha libre – caratterizzata da un’azione veloce, incredibili manovre aeree e lottatori mascherati – e ha aperto la strada a molte Superstar agili e volanti. Il decorato “high-flyer” ha detenuto più di un campionato del mondo nella sua storica carriera, esibendosi nel suo stile unico e indossando una serie di maschere colorate e iconiche. WWEverrà rilasciato l’11 Marzo 2022, ed è disponibile da oggi per il pre-ordine. “Rappresentare la cultura della lucha libre come atleta di copertina per WWEè un momento di grande orgoglio per me”, ha detto Rey Mysterio. “Non vedo l’ora di condividere le storie dietro i ...

Tramite un comunicato stampa, 2K annuncia tutte le caratteristiche di, il nuovo capitolo del franchise con Rey Mysterio in copertina. Icona riconosciuta a livello mondiale, Rey Mysterio è sinonimo della tradizione messicana della lucha libre - caratterizzata ...Dopo aver saltato l'appuntamento del 2021 a causa del flop di2K20 , 2K e Visual Concepts sono pronte a tornare nuovamente sul ring con, titolo che avrà il non semplice compito di risollevare le sorti della serie dopo l'ultimo, disastroso episodio. Il lancio del gioco è attualmente previsto per l'11 marzo di quest'anno su ...WWE 2K22 verrà rilasciato l’11 Marzo 2022, ed è disponibile da oggi per il pre-ordine. “Rappresentare la cultura della lucha libre come atleta di copertina per WWE 2K22 è un momento di grande orgoglio ...WWE 2K22 è ancora vivo, e sta per arrivare sugli scaffali con Rey Misterio in copertina, ecco trailer di annuncio e data d'uscita ufficiali.