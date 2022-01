Wladimiro Falcone, da comparsa nel film di Carlo Verdone alla Serie A: clamoroso alla Sampdoria (Di giovedì 20 gennaio 2022) A Genova e dintorni c'è aria di burrasca, calcisticamente parlando. Se il Grifone non sta bene (anzi...) e piange calde lacrime, la Samp non ride. Il ritorno di Giampaolo al posto di D'Aversa è la scelta voluta dal diesse Osti per ripartire, sperando che la "minestra riscaldata" riscaldi una classifica agra e faccia dimenticare anche il recente ko in Coppa Italia contro la Juventus. La buona notizia, in casa Samp, viene dal portiere. Martedì sera, contro l'ex tiranna, il migliore in campo tra i malcapitati doriani battuti 4-1 è stato Wladimiro Falcone, 26enne che ha evitato una figuraccia ancor più clamorosa ai suoi. Vero che sul primo gol Falcone è stato ingannato dalla punizione di Cuadrado passata tra una selva di gambe, ma durante i 94 minuti complessivi di gioco il portiere blucerchiato ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) A Genova e dintorni c'è aria di burrasca, calcisticamente parlando. Se il Grifone non sta bene (anzi...) e piange calde lacrime, la Samp non ride. Il ritorno di Giampaolo al posto di D'Aversa è la scelta voluta dal diesse Osti per ripartire, sperando che la "minestra riscaldata" riscaldi una classifica agra e faccia dimenticare anche il recente ko in Coppa Italia contro la Juventus. La buona notizia, in casa Samp, viene dal portiere. Martedì sera, contro l'ex tiranna, il migliore in campo tra i malcapitati doriani battuti 4-1 è stato, 26enne che ha evitato una figuraccia ancor più clamorosa ai suoi. Vero che sul primo golè stato ingannato dpunizione di Cuadrado passata tra una selva di gambe, ma durante i 94 minuti complessivi di gioco il portiere blucerchiato ha ...

Advertising

napolista : Wladimiro #Falcone, da comparsa nel film di Verdone a vice di Audero alla Samp. Ha recitato anche in “R.I.S.” Su L… - Agr0_Punk : Tifo rigori solo per vedere Wladimiro Falcone pararli tutti come suo solito #JuveSamp - saulniggez : RT @yfede19: va bene segnare su punizione a Wladimiro Falcone, ma provate a farlo così - yfede19 : va bene segnare su punizione a Wladimiro Falcone, ma provate a farlo così - ValeBianco88 : #JuventusSampdoria Questa è la sera in cui finalmente l'Italia riconoscerà il valore di Wladimiro Falcone -