Watford vs Norwich City | pronostico | notizie sulla squadra | formazioni

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilcercherà di tornare a vincere in Premier League quando venerdì 21 gennaio andrà a Vicarage Road per affrontare i compagni in difficoltà del. I Canaries entreranno in gara dopo una vittoria per 2-1 sull’Everton, mentre ilè venuto da dietro per rivendicare un punto lontano da Newcastle United l’ultima volta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Ilarriva dopo aver pareggiato 1-1 con il Newcastle sabato scorso; gli Hornets stavano perdendo 1-0 fino all’87esimo minuto dello scontro al St James’ Park, quando Joao Pedro ha ...

Advertising

infobetting : Watford-Norwich (21 gennaio, ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - cassapronostici : Pronostico Watford – Norwich City: Match spartiacque per la lotta salvezza - Rikymilanista92 : @Fraptus il Norwich pare la messa peggio, ha segnato solo 8 gol. Il Watford pare la favorita xk ha Ranieri, ma il N… - Fraptus : @Rikymilanista92 Molto probabilmente si giocano la salvezza Watford Burnley Newcastle e Norwich..e solo una si salverà. Tosta. -

Ultime Notizie dalla rete : Watford Norwich

1 (ore 21) Match valido per la ventitreesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1 - 1 contro il Newcastle e in classifica sono ...Le probabili formazioni di(4 - 1 - 4 - 1): Foster; Femenia, Cathcart, Samir, Kamara; Kayembe; Dennis, Sissoko, Cleverley, Pedro; King.(4 - 4 - 2): Krul; Aarons, ...In un contesto stravolto dalla diffusione della variante Omicron ecco che si cerca di tornare alla normalità in una Premier ...Ventitreesima giornata di Premier League, sfida salvezza molto delicata. In Exchange optiamo per un Punta Goal ...