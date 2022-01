Walter Ricciardi: «Johnson sbaglia sulle riaperture, cresceranno di nuovo i casi» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Regno Unito? Sta sbagliando. E rischia di vedere una nuova crescita dei casi. Mentre in Italia non c’è ancora una discesa evidente. Parola di Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica, ospite di Agorà su Rai Tre. Secondo Ricciardi in Uk «Johnson sta commettendo l’ennesimo errore nella gestione di una pandemia in cui ha sbagliato praticamente tutto. Ma la popolazione è compiacente e si accorge dell’errore solo quando va in ospedale. Come si fa a togliere le mascherine nelle scuole quando non si vaccinano i bambini piccoli? C’è un serbatoio enorme» per il virus. «Vedremo tra 2-3 settimane una risalita dei casi – ha proseguito Ricciardi – C’è ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Regno Unito? Stando. E rischia di vedere una nuova crescita dei. Mentre in Italia non c’è ancora una discesa evidente. Parola di, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica, ospite di Agorà su Rai Tre. Secondoin Uk «sta commettendo l’ennesimo errore nella gestione di una pandemia in cui hato praticamente tutto. Ma la popolazione è compiacente e si accorge dell’errore solo quando va in ospedale. Come si fa a togliere le mascherine nelle scuole quando non si vaccinano i bambini piccoli? C’è un serbatoio enorme» per il virus. «Vedremo tra 2-3 settimane una risalita dei– ha proseguito– C’è ...

Advertising

twittingelenaa : Ma sì sì Walter siamo bravi solo noi, siamo i meglio, siamo i primi. Adesso ti mettiamo in camera con Renato che a… - agorarai : 'C'è un rallentamento ma non c'è una discesa evidente. Quello che non sta ancora calando è la pressione sugli osped… - sologiuma : RT @Newsinunclick: Walter Ricciardi: «Johnson sbaglia sulle riaperture, cresceranno di nuovo i casi» - Newsinunclick : Walter Ricciardi: «Johnson sbaglia sulle riaperture, cresceranno di nuovo i casi» - PatriziaAdorni : RT @ADeborahF: Walter Ricciardi dalla cui mente è scaturita la genialata: ' Con il #GreenPass teniamo l'Italia aperta in sicurezza' ?? ... E… -