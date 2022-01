Wallace & Gromit: Aardman annuncia un nuovo film in arrivo su Netflix nel 2024 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Aardman Animation ha annunciato un nuovo film su Wallace & Gromit; il progetto sarà distribuito su Netflix nel 2024. Giornata di grandi annunci per Aardman Animation! Lo studio di produzione, infatti, ha ufficializzato l'uscita di un nuovo film su Wallace & Gromit! Il progetto sarà distribuito su Netflix nel 2024. Il nuovo film su Wallace & Gromit in uscita su Netflix nel 2024 sarà diretto da Nick Park e Merlin Crossingham e, come sempre, racconterà il singolare rapporto tra ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022)Animation hato unsu; il progetto sarà distribuito sunel. Giornata di grandi annunci perAnimation! Lo studio di produzione, infatti, ha ufficializzato l'uscita di unsu! Il progetto sarà distribuito sunel. Ilsuin uscita sunelsarà diretto da Nick Park e Merlin Crossingham e, come sempre, racconterà il singolare rapporto tra ...

