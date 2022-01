Von der Leyen | se Russia attaccasse Ucraina siamo preparati

(Di giovedì 20 gennaio 2022) La presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha ribadito oggi che l'Ue è pronta a colpire lacon massicce sanzioni economiche e finanziarie, nel caso in cuiancora ...

Advertising

myrtamerlino : Ursula Von Der Leyen: Presidente della Commissione europea Christine Lagarde: Presidente della BCE Roberta… - Agenzia_Ansa : 'Il mio autista è risultato positivo al Covid-19. Purtroppo devo quindi annullare la mia partecipazione alla plenar… - pier2856 : RT @ImolaOggi: Von der Leyen contro la Russia: 'Le autocrazie temono il successo delle democrazie e noi dobbiamo proteggere il nostro model… - avann0tt0 : RT @ImolaOggi: Von der Leyen contro la Russia: 'Le autocrazie temono il successo delle democrazie e noi dobbiamo proteggere il nostro model… - maulisa71 : RT @ImolaOggi: Von der Leyen contro la Russia: 'Le autocrazie temono il successo delle democrazie e noi dobbiamo proteggere il nostro model… -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

La presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, ha ribadito oggi che l'Ue è pronta a colpire la Russia con massicce sanzioni economiche e finanziarie, nel caso in cui attaccasse ancora l'Ucraina."Tragicamente - ha dettoLeyen,...'All'inizio di febbraio presenteremo il nostro atto europeo sui microchip', annuncia la presidente della Commissione Europea UrsulaLeyen nel suo intervento al World Economic Forum. 'Dobbiamo alzare radicalmente il gioco dell'Europa sullo sviluppo, la produzione e l'uso di questa tecnologia chiave' per il ..."All'inizio di febbraio presenteremo il nostro atto europeo sui microchip", annuncia la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo intervento al World Economic Forum. "Dobbiamo ...Intervenuta al World Economic Forum di Davos, la presidente della Commissione europea ha affrontato anche temi come transizione energetica e produzione autonoma di microchip La situazione al confine t ...