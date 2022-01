Volo dirottato a Minsk, la procura di New York incrimina 4 dirigenti del governo bielorusso (Di venerdì 21 gennaio 2022) La procura di Manhattan ha incriminato quattro dirigenti del governo bielorusso per il dirottamento del Volo Ryanair a Minsk, lo scorso maggio. Nel mirino dell’inchiesta sono finiti il direttore generale dell’ente nazionale preposto al controllo dei voli, il suo vice e due dirigenti dei servizi segreti di Minsk, tutti in libertà in Bielorussia. L’aereo era decollato da Atene e diretto a Vilnius: i piloti furono costretti ad atterrare a Minsk, in Bielorussia, dove Roman Protasevich, noto giornalista di opposizione che era a bordo del veliVolo, fu arrestato. «L’equipaggio è stato informato di una potenziale minaccia alla sicurezza a bordo dai controllori del traffico aereo bielorussi», aveva spiegato ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ladi Manhattan hato quattrodelper il dirottamento delRyanair a, lo scorso maggio. Nel mirino dell’inchiesta sono finiti il direttore generale dell’ente nazionale preposto al controllo dei voli, il suo vice e duedei servizi segreti di, tutti in libertà in Bielorussia. L’aereo era decollato da Atene e diretto a Vilnius: i piloti furono costretti ad atterrare a, in Bielorussia, dove Roman Protasevich, noto giornalista di opposizione che era a bordo del veli, fu arrestato. «L’equipaggio è stato informato di una potenziale minaccia alla sicurezza a bordo dai controllori del traffico aereo bielorussi», aveva spiegato ...

