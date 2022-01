Volley femminile, Champions League: Novara liquida il Liberec e rafforza il primo posto, quarti di finale vicini (Di giovedì 20 gennaio 2022) Novara ha sconfitto il Dukla Liberec per 3-0 (25-12; 25-23; 25-13) nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di Volley femminile. Le piemontesi, seconde nella classifica di Serie A1 a tre punti di distacco dalla capolista Conegliano, si sono imposte di fronte al proprio pubblico contro la non irresistibile formazione ceca, infilando la quarta vittoria consecutiva nella massima competizione europea. Le ragazze di coach Stefano Lavarini si confermano saldamente in testa alla classifica del gruppo C con all’attivo 4 successi (12 punti) e un discreto vantaggio nei confronti della Dinamo Mosca (3 vittorie, 7 punti). Novara, che tornerà in campo il prossimo 2 febbraio per incrociare il THY Istanbul (terza in graduatoria con 1 vittoria, 5 ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022)ha sconfitto il Duklaper 3-0 (25-12; 25-23; 25-13) nella quarta giornata della fase a gironi della2021-2022 di. Le piemontesi, seconde nella classifica di Serie A1 a tre punti di distacco dalla capolista Conegliano, si sono imposte di fronte al proprio pubblico contro la non irresistibile formazione ceca, infilando la quarta vittoria consecutiva nella massima competizione europea. Le ragazze di coach Stefano Lavarini si confermano saldamente in testa alla classifica del gruppo C con all’attivo 4 successi (12 punti) e un discreto vantaggio nei confronti della Dinamo Mosca (3 vittorie, 7 punti)., che tornerà in campo il prossimo 2 febbraio per incrociare il THY Istanbul (terza in graduatoria con 1 vittoria, 5 ...

