Volley | Champions League 2022 | Novara travolge il Liberec in tre set

L'Igor Gorgonzola Novara supera con un agevole 3-0 (25-12, 25-23, 25-13) il VK Dukla Liberec nella sfida valevole per la quarta giornata della Pool C di Cev Champions League femminile 2021/2022 di Volley. Partita mai in discussione per le ragazze di Lavarini, messe sotto pressione solamente nel secondo set. Qualche errore di troppo ha fatto rientrare in partita la formazione ceca, ma la superiorità tecnica e la maggiore lucidità delle azzurre si è fatta sentire. Novara conquista così altri tre punti e consolida il primo posto nel girone.

